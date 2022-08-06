В США Зеленскому предрекли трагический конец Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает трагическое окончание политической карьеры, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Риттер полагает, что действующему украинском лидеру скоро придется покинуть страну иначе он пострадает от действий собственных разгневанных граждан. Экс-офицер добавил, что именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан своей страны.

Он будет вынужден либо покинуть Украину, <...> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять, — сказал американский военный.

Риттер заявил, что в ближайшее время на Украине может произойти государственный переворот.

По мнению ведущего Sky News Кори Бернарди, образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Репортер заявил, что украинский лидер поддерживает националистов и притесняет русских.

Ранее читатели издания New York Post негативно оценили призыв Зеленского к Китаю не помогать России и сохранять нейтралитет. В своих комментариях они призвали выпороть политика, а после этого предать суду.