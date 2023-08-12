В США Зеленскому посоветовали попрощаться с Одессой Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу после краха ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прощаться с Одессой, так как Киев не в состоянии удержать город под своим контролем, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире YouTube-канала Dialogue works он уточнил, что ресурсы ВСУ значительно сократились за последнее время. Они не смогут оказать существенного сопротивления, когда российские войска пойдут в наступление.

Я думаю, что с каждым днем шансы на то, что Украина удержит контроль над Одессой, значительно снижаются, — сказал Джонсон.

Он также обратил внимание на активизацию ВС РФ на Харьковском направлении. По словам эксперта, российские подразделения ежедневно преодолевают по несколько километров, приближаясь к Купянску. При этом украинская армия несет большие потери, не имея мобилизационного резерва для восполнения войск.

Ранее Ларри Джонсон критиковал Зеленского за провал контрнаступления ВСУ. Эксперт утверждал, что украинская армия с самого начала не была готова к операции подобного масштаба, но американские политики убедили Киев в обратном. Как следствие, ВСУ потеряли порядка 60 тысяч солдат. На этом фоне Джонсон назвал решения Зеленского преступлением против украинской армии.