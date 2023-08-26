В США напророчили Украине провал в борьбе с Россией Newsweek: Украина не принудит ВС России к отступлению

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Вооруженные силы Украины не смогут оттеснить российские войска с позиций, даже несмотря на поставки Западом истребителей, заявил обозреватель Newsweek Марк Дэвис. По его мнению, верить в обратное нет никаких оснований.

Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <...> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире, — отметил Дэвис.

По его словам, вопрос о поддержке Киева становится важнейшим фактором из-за грядущих президентских выборов в США. Позиция кандидата именно по Украине, уверен Дэвис, может определить его судьбу.

Обозреватель указал на то, что в США в вопросе финансирования Киева придерживаются двух полярных точек зрения — поддержка «столько, сколько потребуется» против немедленного прекращения финансирования. Дэвис подчеркнул, что подавляющее большинство американцев находится между этими полюсами.

Ранее стало известно, что Киев начал готовиться к возможным изменениям в политике США по поддержке Украины из-за возросшей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Сейчас Киев занят развитием своего оборонно-промышленного комплекса, поскольку позицией Трампа является уменьшение текущего объема военной поддержки Украины и скорейшее завершение конфликта.