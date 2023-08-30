В США Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ Риттер: России первая линия обороны нужна для заманивания ВСУ в ловушку

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Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны выстроена Россией для того, чтобы, прорвав ее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, дальше ВСУ ожидает уничтожающий «огневой котел».

Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего [начальник генштаба США Марк] Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев, — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик считает, что перед российской армией стоит задача наносить удары по ВСУ, чтобы ослабить в процессе их наступления на первый рубеж обороны России. Затем, уверен аналитик, войска РФ будут отходить ко второй линии, заманивая ВСУ в специально отведенную зону, где они попадут в «огневой котел, который сотрет их с лица земли».

Риттер утверждает, что командование США не понимает главного — даже возможный прорыв ВСУ первой линии российской обороны будет означать не «победу» Украины, а реализацию оборонительной стратегии Москвы. Аналитик уточнил, что пока ВСУ продемонстрировали неспособность даже дойти до первого рубежа обороны ВС РФ.

Ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, контрнаступление украинских сил терпит неудачу, поскольку командование не может изменить ситуацию на фронте. Риттер также отметил, что сейчас командование ВСУ бросило в район Запорожья последние три стратегические резервные бригады.