В США Зеленский стал посмешищем после отказа в выступлении на «Оскаре» Читатели Variety поддержали отказ Зеленскому выступить на «Оскаре»

Фото: EPA/ТАСС

Подготовка к 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе

Читатели американского издания Variety в Twitter отреагировали на отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения премии «Оскар». Организаторы мероприятия объяснили отказ потерей интереса у американцев к поддержке Киева.

Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака, — написал один из пользователей.

Такое же мнение высказали и другие читатели издания в комментариях: «Его посланию не место на церемонии вручения «Оскара», «Оно только отняло бы время», «И так хватает военной пропаганды на церемонии».

Владимир Зеленский в 2022 году также не смог выступить на церемонии вручения «Оскара». Тогда отказ дать ему слово перед большой аудиторией объяснили негативным отношением к идее со стороны продюсера мероприятия.

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Его слова прозвучали в эфире CNN. Он также заявил, что не считает возможным в настоящее время вести переговоры с руководством России, и не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.