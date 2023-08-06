В США заявили об уязвимости американской армии перед Россией Скотт Риттер: военные США никогда не сталкивались с тем, что Россия делает на Украине

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что российские военные делают сегодня на Украине, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. Так он прокомментировал слова бывшего командующего объединенными силами НАТО в Ираке и Афганистане Дэвида Петреуса.

Ранее Петреус сказал, что ВС США с легкостью могли бы справиться со всеми трудностями, с которым сталкивается Украина в борьбе с Россией. Американская армия могла бы начать ковровые бомбардировки минных полей, а потом пошла бы «бульдозерами» при поддержке вертолетов, заявил он.

Генерал, вы лжете американскому народу. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде в войне в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель, — сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, Петреус регулярно врал об Ираке и Афганистане для поддержки военных кампаний. Аналитик заявил, что генерал по приказу властей США лжет и сейчас насчет Украины.

Есть такая штука, как противовоздушная оборона. ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий, — заявил эксперт.

Недавно Скотт Риттер предрек взятие Одессы российской армией. Он отметил, что это произойдет, если Киев не согласится ни на какие условия для скорейшего разрешения конфликта.