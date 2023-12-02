В США заявили, что ВСУ несут большие потери из-за «двойных ударов» России MWM: ВСУ несут большие потери из-за «двойных ударов» со стороны России

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут большие потери, так как российские подразделения используют технику «двойных ракетных ударов», сообщает издание Military Watch Magazine. По его информации, речь идет об одновременном запуске сразу нескольких снарядов по одной цели. Противовоздушная оборона Украины тем временем истощается все больше, что увеличивает эффективность российских атак, говорится в материале.

Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» <...> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений. <...> Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса «земля — земля» остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте, — пишет журнал.

В публикации отмечается, то Москва успешно наращивает объемы производства вооружений, в том числе «Искандеров», они способны атаковать как баллистическими, так и крылатыми ракетами, их снаряды практически неуязвимы для систем ПВО, так как на подлете к цели они ставят ложные электронные помехи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком участке фронта составили 880 человек. Кроме того, российскими силами были поражены шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.