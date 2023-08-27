В США заявили об уничтожении Украины снарядами с обедненным ураном Кеннеди-младший: США уничтожают Украину отправкой снарядов с обедненным ураном

Белый дом способствует уничтожению Украины, когда отправляет ей снаряды с обедненным ураном, заявил в соцсети X кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Политик указал на статью об этих боеприпасах представителя МИД РФ Марии Захаровой и пообещал в случае своей победы прекратить «бесчеловечную политику» Вашингтона.

Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике, — подчеркнул Кеннеди-младший.

Захарова в своей публикации отметила, что снаряды с обедненным ураном превращают Украину в «непригодную для жизни землю», поскольку ведут к радиационному заражению почв, а, кроме того, впоследствии могут навредить соседним странам, в частности Польше.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что боеприпасов с обедненным ураном в России много, но российская армия их не применяет. По его словам, армия в состоянии это сделать в случае необходимости. Президент сделал такое заявление после того, как 13 июня стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.