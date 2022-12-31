Federalist: Байден подвергает CША риску каждый раз, когда выступает с речью

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Джо Байден

Преклонный возраст и частые ляпы главы Белого дома Джо Байдена во время выступлений угрожают США, написала журналистка Джордан Бойд в статье для The Federalist. Она назвала американского лидера серийным лжецом, оговорки которого, сделанные во время публичных речей, разошлись на мемы американских подростков в соцсети TikTok.

80-летний мужчина (Байден. — NEWS.ru) не просто серийный лжец. Он хронический оплошник, который подвергает страну риску почти каждый раз, когда открывает рот. Президент так плохо произносит речи, что поколение Z превратило некоторые из его самых заметных словесных спотыканий в тренд TikTok, — написала Бойд.

По ее мнению, промахи Байдена не связаны с побочными симптомами заикания, которым глава США страдал в детстве. Журналистка считает, что подобные ляпы — «признаки более серьезной проблемы».

Ранее стало известно, что Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. Очередная оговорка 80-летнего американского лидера имела место, когда он заговорил о социальном секторе на Украине.