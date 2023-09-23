В США заявили об углублении Вашингтона в украинский конфликт NYT: США углубляются в украинских конфликт, помогая раненым наемникам

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американский военный госпиталь в Германии начал лечить наемников из США и других стран, получивших ранения в боях на Украине, пишет газета The New York Times. По словам авторов статьи, это свидетельствует о том, что участие США в украинском конфликте становится более глубоким.

В публикации уточняется, что речь идет о госпитале в Ландштуле. Туда доставлены 14 раненых наемников. Большинство из них составляют американцы.

Это знаменует собой заметный новый шаг в углублении участия Соединенных Штатов в конфликте, — говорится в статье.

Чиновник Пентагона, имя которого не называется, заявил журналистам, что удивлен данной новостью. По его словам, власти США решительно отговаривают соотечественников от поездок на Украину для участия в боевых действиях. В то же время он добавил, что медцентры не станут отказывать им в помощи в случае ранений.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил 200 уголовных дел в отношении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По данным пресс-службы ведомства, следователи собрали доказательства, которые позволили предъявить обвинения еще 25 иностранцам. В их число попали граждане Австралии, Австрии, Аргентины и Бельгии.