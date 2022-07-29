В США заявили об отсутствии планов по визиту Зеленского

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Администрация президента Джо Байдена сообщила об отсутствии планов по посещению президентов Украины Владимиром Зеленским США. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию брифинга вёл YouTube-канал PBS NewsHour.

Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно — по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе. [Однако], нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда [Зеленского] в США, — сообщила пресс-секретарь Байдена.

Сам Зеленский в этом время поучаствовал в фотосессии для журнала Vogue вместе с женой Еленой. Супруги позировали и вс бункере, и на фоне военных, и в резиденции президента, чем вызвали немалое возмущение среди простого населения страны.

Ранее в США президента Украины Владимира Зеленского поставили на место после заявления о проблемах американцев. Обозреватель Нейт Хохман заявил, что Зеленский не должен пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.