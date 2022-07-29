Администрация президента Джо Байдена сообщила об отсутствии планов по посещению президентов Украины Владимиром Зеленским США. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию брифинга вёл YouTube-канал PBS NewsHour.
Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно — по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе. [Однако], нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда [Зеленского] в США, — сообщила пресс-секретарь Байдена.
Сам Зеленский в этом время поучаствовал в фотосессии для журнала Vogue вместе с женой Еленой. Супруги позировали и вс бункере, и на фоне военных, и в резиденции президента, чем вызвали немалое возмущение среди простого населения страны.
Ранее в США президента Украины Владимира Зеленского поставили на место после заявления о проблемах американцев. Обозреватель Нейт Хохман заявил, что Зеленский не должен пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.