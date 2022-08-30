В США заявили об отсутствии на Западе правды о событиях на Украине Экс-сотрудник Белого дома США Робертс: США никогда не узнают правду об Украине

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Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил, что американцы никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Он добавил, что немецкое правительство должно принять действия против самого себя за поддержку нацизма вооружениями. Об этом эксперт написал на своем сайте.

Американцы не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России, — рассказал Робертс.

Он добавил, что Берлин оказывает дипломатическую поддержку украинским нацистам.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, который привел к пожару. Он добавил, что представители властей оценивают последствия обстрелов. Глава региона назвал ситуацию «непростой». По его словам, город остался без электричества и водоснабжения, но отметил, что больницы были оснащены генераторами заблаговременно.