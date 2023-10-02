В США заявили об ослаблении страны из-за конфликта на Украине Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине

США ослаблены из-за конфликта на Украине и не могут сдерживать Россию, сообщил греческой газете «Катимерини» бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. По его словам, из-за этого ухудшилось положение европейцев и американцев, а власти Ирана при этом стали богаче, чем были ранее.

Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого, — сказал Помпео.

Он также отметил усиление Китая и добавил, что союзники США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе оказались брошенными. Экс-госсекретарь США также раскритиковал нынешнего президента Джо Байдена, потому что после его прихода к власти мир стал менее безопасным.