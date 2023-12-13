В США заявили об «ошеломлющем ударе по репутации» в случае поражения Киева WP: поражение Украины нанесет ошеломляющий удар по репутации Запада

Фото: МО РФ

Если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то по репутации Запада будет нанесен ошеломляющий удар, заявил в своей авторской колонке колумнист газеты The Washington Post (WP) Ли Хокстейдер. Помимо прочего, такой исход станет для США стратегическим провалом катастрофического масштаба. Проигрыш Украины покажет, что все обещания помощи и поддержки были пустыми.

Этот мрачный сценарий стал бы ошеломляющим ударом по престижу и репутации Запада, показав, что обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», оказались пустыми <...>. Провал такого масштаба будет иметь гораздо более долгосрочные последствия, чем неспособность Киева прорваться через российскую линию фронта, — заявил Хокстейдер.

Риски поражения Украины в конфликте тем временем растут из-за отказа республиканцев одобрить дополнительное финансирование и позиции Венгрии, которая блокирует внесение поправок в бюджет Евросоюза, добавил эксперт. Будапешт, в частности, считает, что Киев сначала должен отчитаться за использование уже переданных ему средств.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит Евросоюзу совершить «ужасную ошибку». Речь идет о начале переговоров по вступлению Украины в организацию. Украина, уверен политик, не готова к вступлению в ЕС по многим причинам, в первую очередь геостратегическим.