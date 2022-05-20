В США заявили об оценке рисков эскалации при выделении Киеву военной помощи Кирби: Пентагон учитывает риски эскалации ситуации на Украине при выделении ей помощи

Джон Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не хотели бы, чтобы получила эскалацию ситуация на Украине. Эти риски в военном ведомстве США учитывают, когда выделяют Киеву новую военную помощь, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Никто не желает видеть, чтобы конфликт продолжался ещё хотя бы один день. И точно никто не желает увидеть его разрастания. <...> Мы не считаем, что эскалация пойдёт на пользу интересам украинского народа, региона и нашим тоже, — подчеркнул представитель Пентагона.

Он добавил, что со стороны США было бы безответственным не учитывать риски эскалации, поэтому их в ведомстве отслеживают постоянно.

Ранее стало известно, что американский сенатор Рэнд Пол заявил: США придётся занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине помощь в размере $40 млрд. В бюджете страны средств на поддержку Киева нет. По его словам, заём средств у Китая может быть оправданным в случае, когда речь идёт о новой социальной программе, но не о военной помощи другой стране.