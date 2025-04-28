Американский сенатор резко изменил позицию по решению конфликта на Украине Сенатор Грэм призвал признать новые регионы РФ для решения конфликта на Украине

Фото: Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм изменил позицию по украинскому урегулированию конфликта и предложил признать новые регионы России, сообщила газета The Washington Post. При этом издание напомнило, что три года назад политик придерживался полностью противоположного мнения.

Он заявил, что хочет быть «реалистичным» в том, что касается окончания конфликта, <...> и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла, — говорится в материале.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Европейский союз опасается раскола внутри объединения из-за соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что европейцы видят экзистенциальную проблему в прорабатываемом Россией и США соглашении.

Эксперт добавил, что Брюссель занимает твердую позицию против признания Крыма российским, а также отвергает запрет на вступление Украины в НАТО. При этом Европа не предлагает альтернатив предложениям США по мирной сделке, подчеркнул он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Хозяин Белого дома напомнил, что присоединение полуострова к территории России произошло 12 лет назад. Высказываясь о встрече с Зеленским, американский президент объяснил, что Крым на ней обсуждался лишь «вкратце».