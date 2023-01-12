В США заявили об активном движении военных кораблей Китая вокруг Тайваня Шеф Пентагона Остин: в США видят активное движение военных кораблей Китая вокруг Тайваня

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США отмечают активное движение военных кораблей армии КНР вокруг Тайваня. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон однако не указывает на неизбежность вторжения сил Китая на остров.

Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения, — подчеркнул министр.

Китай, который считает Тайвань одной из своих провинций, жестко отреагировал на августовский визит на остров спикера палаты представителей США на тот момент Нэнси Пелоси. После этого ситуация вокруг Тайваня обострилась.

Ранее Вооруженные силы Тайваня за сутки обнаружили вблизи своих границ 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что 9 января 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.