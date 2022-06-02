В США заявили о желании продлить ограничения на ядерное оружие по ДСНВ

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

США хотят, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, которые предусмотрены российско-американским Договором о СНВ действовали и после 2026 года. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, пишет ТАСС.

Стюарт на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями отметила, что у объединения «амбициозные, но достижимые намерения».

Что касается России, мы разъясняли наши цели в плане следующих шагов в сфере контроля над ядерными вооружениями. Они не изменились. Мы хотим и после 2026 года сохранять ограничения на российские системы, которые оговариваются в Новом ДСНВ. Мы хотим, чтобы были ограничения на новые типы систем, которые разрабатывает Россия, — сказала помощник госсекретаря США.

В США Новым ДСНВ именуют российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его называют СЕВ-3.

Ранее сообщалось, что власти США считают, что Москва по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом для Вашингтона усилия в данной сфере имеют решающее значение.