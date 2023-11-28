В США заявили о заинтересованности в обсуждении с РФ вопросов ядерной сферы Замгоссекретаря Дженкинс: США заинтересованы в обсуждении с РФ ядерной сферы

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Белый дом заинтересован в обсуждении с Кремлем вопросов, касающихся ядерной сферы, и исходит из того, что Москве известна позиция Вашингтона, заявила ТАСС заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Так она отреагировала на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, усомнившегося в возможности возобновлении диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном в том виде, в котором он велся ранее.

Поскольку я слышала, что он говорил это раньше, я не уверена. <...> Я не уверена, как ответить на это. Как заявлял [помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан, мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении вопросов ядерной сферы, — подчеркнула Дженкинс.

Она добавила, что позиция Вашингтона не изменилась. Рябков на полях форума «Примаковские чтения» исключил «односторонние уступки с российской стороны». В российско-американских отношениях произошло «немало негативного», отметил замглавы МИД РФ. По его мнению, это не дает возможности возобновить политический диалог по важным вопросам и ответственность лежит на США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном на тему стратегической стабильности и контроля над вооружением пока не планируются. Однако он подчеркнул, что потребность в них есть.