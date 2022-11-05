В США заявили о втягивании Польшей НАТО в конфликт на Украине Разведчик из США Риттер заявил о стремлении Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Варшава, Польша

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша старается втянуть НАТО в конфликт на Украине. При этом страны Европы не готовы отправлять своих солдат на Украину, отметил он в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Европа не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма! — подчеркнул разведчик.

Риттер считает, что в плане отправки военнослужащих на Украину НАТО не обладает необходимой инфраструктурой, которая бы противостояла мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники.

Говоря про энтузиазм поляков, Риттер отметил, что его подсчеты говорят о воюющих на передовой от 10 до 30 тысяч солдат из Польши.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что польские власти не отказываются от идеи поглощения Украины. По его словам, этот план существует давно, но о нем мало кто знает, так как соответствующая информация хранится в архивных документах.