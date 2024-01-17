В США заявили о вступлении мира в новую эру Салливан: мир вступил в новую эру международных отношений

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джейк Салливан

Мир находится на заре новой эры, где развернулось жесткое противостояние за право определять миропорядок, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на международной конференции в Давосе. При этом он призвал никогда не повторять ошибок прошлого и принимать решения с мудростью, передает РИА Новости.

Сегодня мы проживем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведем жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить. <...> Я исхожу из глубокого убеждения, что мы никогда не обречены повторять прошлое. Переход из одной эры в другую сопровождается обязанностью и возможностью выбирать более мудро, — сказал он.

До этого Салливан заявил, что Вашингтон считает урегулирование конфликта на Ближнем Востоке при реализации двухгосударственного решения возможным уже в ближайшее время, а не через многие годы. Он также подчеркнул, что в перспективе сектор Газа «никогда не будет использован в качестве площадки для террористов».

Он также отметил, что израильские власти обязаны проводить военную кампанию в Газе «с соблюдением международного гуманитарного права». Кроме того, Салливан призвал Тель-Авив учитывать «моральную и стратегическую необходимость делать различия между террористами и невинным гражданским населением».