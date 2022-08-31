Боевые действия на Украине опустошают запасы ряда видов оружия в США. При этом Пентагон не успевает их пополнять, что заставляет американских чиновников испытывать опасения относительно боеготовности собственной страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. В частности, один из представителей военного ведомства заявил, что резервы снарядов калибра 155 миллиметров находятся на «неприятно низком» уровне.
Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой, — сказал собеседник издания.
Как пояснили источники в американском Минобороны, запасы вооружения уменьшились после отправки на Украину установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.
Ранее на официальном брифинге в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не испытывают дефицита оружия из-за военной помощи Украине. По словам представителя ведомства, власти США предварительно оценили готовность предоставить вооружение с учетом собственных потребностей.