В США назвали возможные последствия атак Украины в Черном море FT: атаки Украины на инфраструктуру РФ в Черном море поставят под угрозу поддержку страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Атаки Украины на нефтяную инфраструктуру России в Черном море, по всей вероятности, вызовут тревогу у США и других стран Запада, сообщает Financial Times. Газета отмечает со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Хелиму Крофт, что Белый дом не будет приветствовать действия, которые могут привести к сокращению поставок российской нефти на рынок.

Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне и других западных столицах, — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что в случае сокращения объемов поставляемой российской нефти вырастут мировые цены, что затруднит оказание помощи Украине странами Запада.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Он находился на якорной стоянке 471. В результате атаки погибших нет. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение, выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ не подтверждало подлинность фото и видео.