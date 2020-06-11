В США заявили о влиянии РФ на Международный уголовный суд

https://static.news.ru/photo/fce883be-abf4-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: icc-cpi.int

Вашингтон выражает беспокойство тем, что Россия оказывает влияния на Международный уголовный суд (МУС).

Об этом заявил генпрокурор США Уильям Барр на пресс-конференции. По его словам, Москва использует МУС в собственных интересах.

США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах, — сказал он.

Он отметил, что МУС «едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом», который используют для манипуляции внешней политикой «демократических суверенных стран», передаёт РИА Новости. По его словам, Вашингтон проведёт расследование деятельности суда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС).