В США заявили о влиянии РФ на Международный уголовный суд

Вашингтон выражает беспокойство тем, что Россия оказывает влияния на Международный уголовный суд (МУС).
Об этом заявил генпрокурор США Уильям Барр на пресс-конференции. По его словам, Москва использует МУС в собственных интересах.
США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах, — сказал он.
Он отметил, что МУС «едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом», который используют для манипуляции внешней политикой «демократических суверенных стран»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС).
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