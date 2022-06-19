В США заявили о вине Байдена в высоких ценах на бензин Конгрессмен Гуден: высокие цены на бензин в США окажутся «убийственными» для Байдена

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Джо Байден

Конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе и продолжают «показывать пальцем на всех, кроме себя», отметил он в эфире Fox News.

Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него [Байдена] убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс, — подчеркнул Гуден.

Он усомнился, что ситуация с инфляцией и ценами на топливо в США может резко измениться, поскольку администрация Байдена продолжает «подливать в огонь дорогой бензин».

Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании, — пояснил Гуден.

По его словам, американцы чувствуют себя ущемлёнными и сыты по горло текущей ситуацией, которая сложилась, как считает конгрессмен, из-за чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику.

Ранее стало известно, что Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объёмов поставок их продукции на внутреннем рынке. В частности, глава Белого дома обратился к Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также к работающим в США Shell и BP.