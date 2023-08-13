На Украине предрекли раскол между Киевом и Варшавой Экс-министр Милованов: напряжение между Украиной и Польшей приведет к расколу

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Office/Global Look Press

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в статье для Washington Post. По его мнению, история не предопределена, ее пишут лидеры стран.

Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол, — пояснил Милованов.

Он отметил,что создавшееся напряжение в отношениях Украины и Польши говорит об истощении, усталости от конфликта и «расшатанных нервах».

В Польше ранее указали на ухудшившиеся отношения с Украиной из-за высказываний ее политиков. Спорным вопросом стал отказ Польши открыть границу для украинского зерна. В Киеве такое решение назвали популизмом, в Варшаве ответили, что много помогают Украине и имеет право защищать собственное сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

Ранее сообщалось, что различие во взглядах на вопросы истории может создать новые проблемы в отношениях Варшавы и Киева. Так, события Волынской резни до сих пор по-разному оцениваются в Польше и на Украине. Они являются значимыми для националистических и ультраправых групп в Польше. Вторым проблемным вопросом стала ситуация с украинским зерном.