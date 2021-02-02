В США заявили о важной роли «Спутника V» в борьбе с пандемией в мире

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией во всём мире. Об этом заявил вирусолог Университета штата Коннектикут в США Пауло Верарди.

Комментируя статью в журнале Lancet, посвящённую российской вакцине, специалист отметил , что приведённые в материале данные о положительных качествах препарата являются отличной новостью.

«Спутник V» базируется на схеме прайм-буст иммунизации с использованием двух различных рекомбинантных векторов: сначала аденовируса [человека] 26-го [серотипа], а затем аденовируса 5-го [серотипа], — заявил учёный.

Таким образом, двухэтапная схема вакцинации, когда первая доза запускает иммунный ответ, а вторая укрепляет его, не позволяет иммунитету, выработанному против первого вектора, препятствовать формированию второго, что является сильным преимуществом.

Верарди подчеркнул, что для победы над коронавирусом требуется как можно больше вакцин по всему миру. При этом эффективность 91,6% даёт повод полагать, что «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с инфекцией.

Ранее издание Lancet опубликовало данные о третьей фазе клинических исследований вакцины против COVID-19 «Спутник V» российского производства. Сообщалось, что эффективность препарата составляет 91,6% у взрослых людей и 91,8% у пожилых. Антитела были обнаружены у 98% добровольцев. Об этом писал NEWS.ru.