В США заявили о трудностях в поддержке боевого духа армии Украины Министр армии США заявила о грядущих трудностях в поддержке боевого духа украинской армии

Кристин Уормут / Фото Rod Lamkey/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский министр армии Кристин Уормут заявила, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военнослужащих украинской армии станет сложнее. По её словам, поэтому к поставкам вооружений Украине следует подходить с осторожностью, сообщает РИА Новости.

Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются, — подчеркнула министр.

Она добавила, что в Вашингтоне не могут «допустить эскалацию этого кризиса», поскольку данный сценарий грозит единству НАТО.

Уормут пояснила, за счёт чего российские войска успешно продвигаются на территории Украины. По её мнению, это стало возможным после того, как Москва «сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе». Ей «помогает» и то, что ландшафт на востоке Украины благоприятен для артиллерийских ударов.

Кроме того, Уормут усомнилась в том, что Москва использует на Украине ядерное оружие, поскольку при таком сценарии Россия на долго станет изгоем в мире.

Ранее стало известно, что Украина является единственной страной, которая страдает от поставок западного вооружения, так как Киеву в любом случае придётся расплачиваться за помощь западных партнёров, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он напомнил, что Украина уже сейчас расплачивается зерном, постепенно приближая украинцев к голоду.