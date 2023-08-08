В США заявили о тревоге генералов из-за подводного флота России Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США заявили об угрозе подводного флота России

Фото: МО России

Все больше американских генералов перестали обсуждать конфликт на Украине и с тревогой говорят о колоссальных возможностях российского атомного подводного флота, который способен уничтожить США, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted. По его словам, у Вашингтона нет способа противостоять субмаринам ВМФ РФ.

Обратите внимание, что они перестали говорить о «поражении» России от Украины. <...> О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США, — заявил он.

Джонсон также обратил внимание на то, что Москва опережает Вашингтон в этой отрасли, поскольку обладает беспилотным подводным флотом — аппаратами «Посейдон», которые могут нести ядерное оружие.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская подлодка «Ясень-М» составит конкуренцию американской Virginia. По его словам, субмарина ВМФ РФ превосходит АПЛ из США по вооружению примерно в два-три раза, она может нести не только крылатые, но и гиперзвуковые ракеты типа «Циркон».

Директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил о планах заменить стратегические атомные подводные крейсеры класса «Борей» новыми АПЛ после 2037 года. Сейчас предприятие занимается проектом новой подлодки «Арктур» для нужд ВМФ страны.