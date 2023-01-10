В США заявили о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине В Госдепе заявили о стремлении изменить динамику боев на Украине поставками БМП

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевые машины пехоты Bradley

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне рассчитывают изменить динамику боевых действий на Украине. Для этого Киеву будут поставлены в том числе боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Прайс, отвечая на вопрос, считают ли в США что ситуация на Украине развивается не в том направлении, в котором этого хотел бы Вашингтон, подчеркнул, что «на Украине действует несколько видов динамики». Он назвал одной из динамик стойкость, которую демонстрируют украинские военные. Более широкой динамикой Прайс считает присутствие на территории Украины российских военных.

Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, — рассказал он.

Ранее издание Politico сообщило, что США в настоящее время рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи Украине современных бронетранспортеров Stryker. БТРы необходимы вооруженным силам Украины для отражения наступления армии РФ, которое Киев ожидает весной, уточнило издание.