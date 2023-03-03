В США заявили о стойкости российских авиакомпаний перед санкциями Bloomberg: авиакомпании России выдержали удар западных санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно материалу агентства Bloomberg, российская авиация сумела выдержать удар западных санкций, несмотря на ожидания союзников Украины. В то время как западные политики рассчитывали на максимальный ущерб гражданской авиации, российские авиаперевозчики продолжают использовать преимущественно самолеты Airbus и Boeing, которым запрещено работать с Москвой.

Однако, по данным компании Cirium, на текущий момент российские компании эксплуатируют 467 единиц этих самолетов, в то время как год назад было 544. Хотя запрещены полеты в США и Западную Европу, увеличилось количество рейсов в Таиланд, Турцию, ОАЭ и бывшие республики СССР.

Отмечается, что устойчивость авиации перед санкциями говорит об их ограниченном влиянии. Власти РФ запретили перевозчикам возвращать взятые в лизинг самолеты и призвали компании перерегистрировать их в РФ. Запчасти приобретаются в дружественных странах, а также переставляются с одного самолета на другой.

В конце 2022 года правительство России узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения и последующей установки на другие суда, включая находящиеся в производстве. Также было разрешено устанавливать неоригинальные импортные запчасти на находящиеся в эксплуатации у российских перевозчиков иностранные самолеты.

Страны Запада в санкционном порядке ограничили Россию в возможности лизинга самолетов, закупке авиазапчастей. Из-за этого самолеты, находящиеся в лизинге, перестали передвигаться из России в направлении иностранных государств.