В США заявили о состоявшихся переговорах по заложникам в Газе Салливан: США надеются вскоре согласовать сделку по заложникам в Газе

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Представители Израиля, США, Египта и Катара провели встречу в Париже и достигли понимания между собой в базовых очертаниях сделки по освобождению заложников и временному прекращению огня в секторе Газа, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В эфире CNN он отметил, что Вашингтон надеется на окончательную договоренность между сторонами по этому вопросу в ближайшие дни.

Я не буду вдаваться в подробности, потому что переговоры все еще ведутся, детали прорабатываются. Должны будут состояться непрямые переговоры Катара и Египта с ХАМАС. <...> Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем прийти к твердому и окончательному согласию по этому вопросу, — сказал помощник главы Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стал бы интерпретировать ситуацию в секторе Газа как геноцид. Политик подчеркнул, что речи «о геноциде в Газе» просто не идет.

В свою очередь министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы и тем, что каждый ребенок даже через 80 лет расскажет своим внукам, что сделали евреи.

Также ранее стало известно, что США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что вето США является безрассудным и опасным шагом. По его мнению, Израиль, который США хотят защитить, обрекает миллионы людей на гибель, при этом речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления.