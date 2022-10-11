В США заявили о скорой поставке комплексов ПВО NASAMS на Украину Координатор Совбеза США Кирби: первые комплексы ПВО NASAMAS поставят на Украину в «ближайшем будущем»

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву, передает РИА Новости.

Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем, — сказал Кирби.

Он также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Ранее президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о намерении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В новый пакет помощи войдут дополнительное вооружение и оборудование, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.