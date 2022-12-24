В США заявили о серьезных разногласиях между Байденом и Зеленским WP: на встрече в Вашингтоне Зеленский и Байден разошлись во взглядах на будущее Украины

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил,что в ходе встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины. Похоже, случился разрыв между союзниками, отметил он в публикации.

Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта, — подчеркнул журналист.

Игнатиус указал на то, что Зеленский в своем выступлении настаивал на «абсолютной победе» в конфликте, повторив данное словосочетание 11 раз. При этом Байден его ни разу не использовал и сопротивлялся риторике «тотальной победы». Он лишь пообещал продолжить помогать Украине.

Байден отметил, что поставки Киеву мощного оружия, которое требовал Зеленский, способно «расколоть НАТО». И напомнил об одной из главных целей Запада, которая заключается в предотвращении конфликта с Россией.

Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности, — считает Игнатиус.

Ранее издание The Washington Post заявило, что в ходе своего визита в США Владимир Зеленский попытался убедить Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией. В Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Источники издания указали, что Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц.