В США заявили о сближении РФ и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина
Госдеп США заявил о сближении РФ и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:31, 05 февраля 2022
Фото: Unsplash
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Председатель КНР Си Цзиньпин должен побудить президента РФ Владимира Путина к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины, заявил журналистам представитель Госдепа США. По его словам, подобное мнение выражают как Штаты, так и мировое сообщество в целом.
Данная встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине. Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран, — сказал чиновник.
Говоря о совместном заявлении лидеров России и Китая, представитель Госдепа подчеркнул, что оно отражает курс двух стран на продолжение сближения.
На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно подход на сближение, — отметил чиновник.
4 февраля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры длились почти четыре часа.
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.
Председатель КНР заявил о взаимодоверии КНР и РФ о том, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.
По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях.