В США заявили о росте напряженности в отношениях с Европой Американский инвестор Роджерс: напряженность между США и Европой будет расти

Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press

Джим Роджерс

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС. Причиной будет новый американский закон об инфляции и климате (IRA), отметил он в беседе с РИА Новости.

Роджерса считают в мире одним из самых известных инвесторов, его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой, — подчеркнул инвестор.

Он добавил, что недовольны многие европейцы, которые не знают, почему они должны страдать.

Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты, — считает Роджерс.

При этом инвестор уверен, что сотрудничество западных союзников не прекратится. По его мнению, если завершится конфликт на Украине, то снизятся цены на зерно и энергоносители, а это, в свою очередь, послужит снижению напряженности в Европе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский закон об инфляции и климате, который предусматривает предоставление субсидий американским компаниям, негативно отразится на отношениях между странами Запада. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест».