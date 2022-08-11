В США заявили о российских летательных аппаратах вблизи Аляски Командование NORAD: вблизи Аляски действовали два наблюдательных летательных аппаратах РФ

Фото: Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global Look Press

Аляска

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о фиксации вблизи Аляски российских летальных аппаратов. В разных местах объединенная система противовоздушной обороны США и Канады идентифицировала два аппарата для наблюдения, сообщает РИА Новости.

В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски, — цитирует агентство командование NORAD.

Американские военные уточнили, что наблюдательные аппараты России не пересекли воздушные границы США и Канады.

Ранее стало известно, что глава Командования NORAD и Северного командования вооружённых сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк заявил: Россия и Китай не планируют в настоящее время осуществлять внезапные атаки на Соединённые Штаты. Генерал при этом отметил, что обе страны в период кризиса попытаются нарушить работу критически важной инфраструктуры США.