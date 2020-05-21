В США заявили о риске новой вспышки коронавируса осенью или зимой

Новая вспышка коронавируса может произойти в США осенью или зимой, что увеличит вероятность введения в стране ещё одного режима самоизоляции, считает глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.
По его мнению, в ближайшие несколько месяцев стране необходимо активно наращивать потенциал по отслеживанию заболеваний, чтобы снизить риск очередного кризиса в области общественного здравоохранения, так как сезонный грипп может совпасть с новой волной COVID-19.
Сбылись наши опасения по поводу того, что коронавирус, как и грипп, распространится в Южном полушарии, и посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии, — отметил он.
После этого, добавил Редфилд, заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, снова «переместится на север».
Эксперт также отметил, что Соединённые Штаты были застигнуты врасплох, при этом связав эту ситуацию с недостатками национальной системы здравоохранения, которые предшествовали приходу в Белый дом администрации во главе с Дональдом Трампом.
Этот простой респираторный вирусный патоген действительно поставил нацию на колени, — заявил он.
Редфилд считает, что предотвратить подобные катастрофы в будущем позволит «удвоение или утроение» инвестиций в систему здравоохранения,
Как писал NEWS.ru, ранее учёные Колумбийского университета заявили, что если бы власти Соединённых Штатов внедрили правила социального дистанцирования лишь на неделю раньше, более половины случаев заражения и смерти от коронавируса можно было бы предотвратить.
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