В США заявили о риске новой вспышки коронавируса осенью или зимой

https://static.news.ru/photo/e4bdc95c-9b28-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая вспышка коронавируса может произойти в США осенью или зимой, что увеличит вероятность введения в стране ещё одного режима самоизоляции, считает глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.

По его мнению, в ближайшие несколько месяцев стране необходимо активно наращивать потенциал по отслеживанию заболеваний, чтобы снизить риск очередного кризиса в области общественного здравоохранения, так как сезонный грипп может совпасть с новой волной COVID-19.

Сбылись наши опасения по поводу того, что коронавирус, как и грипп, распространится в Южном полушарии, и посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии, — отметил он.

После этого, добавил Редфилд, заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, снова «переместится на север».

Эксперт также отметил, что Соединённые Штаты были застигнуты врасплох, при этом связав эту ситуацию с недостатками национальной системы здравоохранения, которые предшествовали приходу в Белый дом администрации во главе с Дональдом Трампом.

Этот простой респираторный вирусный патоген действительно поставил нацию на колени, — заявил он.

Редфилд считает, что предотвратить подобные катастрофы в будущем позволит «удвоение или утроение» инвестиций в систему здравоохранения, передаёт Financial Times.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Колумбийского университета заявили, что если бы власти Соединённых Штатов внедрили правила социального дистанцирования лишь на неделю раньше, более половины случаев заражения и смерти от коронавируса можно было бы предотвратить.