В США заявили о риске гибели американцев в войне с Россией из-за Байдена Конгрессвумен Грин: американцы могут погибнуть в войне с Россией из-за позиции Байдена

Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Подход президента США Джо Байдена к украинскому вопросу может привести к гибели американцев, высказала свою обеспокоенность в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, политика хозяина Белого дома ведет страну к войне с Россией.

Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры. И скоро, если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне? — задала вопрос конгрессвумен.

Она также подчеркнула, что американский народ не желает войны с Россией и рекомендовала Вашингтону больше сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Украина использует кассетные боеприпасы для военных преступлений. Однако он считает, что это оружие вряд ли изменит ход спецоперации.

Слуцкий напомнил, что кассетные боеприпасы применялись против жителей Донбасса и ими же били по Изюму. На эти факты ранее указывали «прозападные правозащитники» из Human Rights Watch и некоторые конгрессмены, которые предлагали запретить поставки таких снарядов. Однако американская администрация продолжает быть соучастником Киева, добавил парламентарий.