В США заявили о риске блокировки помощи Украине в случае победы Трампа Сенатор Шумер заявил о способности Трампа заблокировать помощь Украине

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп может заблокировать передачу нового финансового пакета Украине в случае победы на грядущих выборах, заявил лидер демократов в сенате страны Чак Шумер. По его словам, которые приводит издание Politico, Трамп обладает огромной политической силой в Республиканской партии США, что позволяет ему влиять на принимаемые сенаторами решения.

Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом? — заявил Шумер.

Лидер демократов отметил, что около пяти членов Республиканской партии в сенате с высокой долей вероятности проголосуют за выделение помощи Украине в обмен на ужесточение миграционного законодательства и принятие закона об охране границы США. Еще 15 сенаторов-республиканцев выступят однозначно против. Остальные же могут принять решение, ориентируясь на заявления бывшего президента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что у Вашингтона есть план по развитию Украины без текущего финансирования. По его словам, данный план направлен на укрепление самостоятельности республики в экономической и военной сферах.