В США заявили о редкой ссоре Зеленского и Запада NYT: реакция на ракетный инцидент в Польше привела к ссоре Зеленского с Западом

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Владимир Зеленский

Разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, заявил обозреватель Карли Олсон. В статье, опубликованной New York Times, он назвал этот случай редким примером ссоры Киева и его союзников.

Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон, — подчеркнул Олсон.

Журналист указал на то, что украинский президент все еще настаивает на непричастности Украины к инциденту, хотя в США и НАТО знают, что ракета принадлежала украинской системе ПВО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает упавшую в Польше ракету украинской. Она подтвердила, что официальные лица США и Польши контактировали с Киевом, «чтобы прояснить факты».