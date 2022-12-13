В США заявили о разногласиях со странами Африки из-за Украины WP: Белый дом и африканские лидеры видят разные решения конфликта на Украине

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США и африканские лидеры по-разному видят решение конфликта на Украине. На двух континентах считают, что для достижения мира следует избрать разные тактики, сообщает Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира, — подчеркивается в публикации.

Высокопоставленный сотрудник администрации США отметил, что в Африке выступают против идеи «наказать Россию». Африканские лидеры хотят прекращения конфликта, они выступают за дипломатическое решение ситуации, добавил он.

Мы, в общем-то, тоже, но без Украины ничего не получится. Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение, — цитирует издание американского чиновника.

На саммите США — Африка, который начнется в Вашингтоне 13 декабря, Белый дом будет стремиться подчеркнуть партнерство во взаимодействии с африканскими странами, отметили его чиновники. Они указали на возможности США в условиях мировой конкуренции за влияние с другими державами, в первую очередь с Китаем и Россией.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС. Причиной будет новый американский закон об инфляции и климате (IRA), отметил он. Роджерс добавил, что недовольны многие европейцы, которые не знают, почему они должны страдать.