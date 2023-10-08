В США заявили о работающем плане Путина по Украине CNN: стратегия Путина по истощению Запада на Украине приносит свои плоды

Фото: МО РФ

Страны Запада не успевают за Россией по объему производимых боеприпасов для нужд украинской армии, пишет журналист CNN Натан Ходж. Он напомнил о словах президента РФ Владимир Путина, который во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США производят 14 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц, когда украинские войска в день тратят до пяти тысяч.

Президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы, — пишет Ходж.

По его словам, Россия настроилась измотать Запад и эта стратегия уже приносит плоды. Журналист напомнил, что президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете, где ни слова не говорится о помощи Киеву. Он убежден, что это говорит об истекающем для Украины времени.

Ранее Путин заявил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, то она продержится неделю. Глава государства добавил, что в США наблюдается заминка с поддержкой Украины, но в конечном счете деньги найдутся. Он отметил, что финансовые неурядицы в Соединенных Штатах вызваны пертурбациями в бюджете.

В октябре президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи. Такое заявление она сделала после парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева.