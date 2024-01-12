В США заявили о провокации на границе России и Финляндии Макгрегор: США разместят ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон попытается спровоцировать военный конфликт между Москвой и Хельсинки, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в Twitter (Х). По его мнению, США добиваются этого, размещая в Финляндии свое оружие.

Мы уже отправили часть наших сил в Финляндию, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: «Русские идут, русские идут». Это абсурд, — заявил Макгрегор.

Ранее стало известно, что США планируют передать Финляндии свыше полусотни истребителей F-35, а также танки M1A1 Abrams для усиления границы НАТО с Россией. Поставки военной техники могут начаться в обозримом будущем. По словам автора статьи о поставках вооружения, финская сторона уже получила предупреждение от России.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, планы США поставлять вооружение Финляндии связаны с недавним вступлением страны в НАТО и желанием заблокировать Россию на севере Европы. Эксперт уточнил, что для Вашингтона выгодно географическое расположение Финляндии. Деградация торговых отношений между Россией и Финляндией также осуществляется в интересах США, отметил Мезюхо.