В США заявили о провале саммита G7 Politico назвала провальным саммит G7

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Издание Politico назвало саммит G7 в Германии самым неудачным за последние годы из-за разногласий по всем вопросам, а также заведомо провальных и противоречивых инициатив, выдвинутых участниками. По мнению авторов материала, коллективный Запад не справляется ни с одной из проблем, которые намерен был рассмотреть, включая ситуацию на Украине, инфляцию, продовольственный кризис и проблемы в энергетике.

Подчеркивается, что по завершении переговоров выяснилось, что лидеры стран «Большой семерки» не в состоянии остановить российскую спецоперацию или бесконтрольный рост цен. А предлагаемые ими инициативы вопреки заявлениям о беспрецедентном единстве в подходе к решению этих проблем в большинстве случаев выглядели заведомо обреченными на провал и противоречивыми.

Вместо смелых обязательств мы видим шестерых или семерых людей, хвастающихся тем, кто из них более положительно относится к саммиту, у кого лучше рубашки или кто умеет летать на вертолете, — заявила прибывшая на саммит активистка по защите климата Доминика Ласота.

Ранее корреспондент немецкого издания Welt Саша Ленарц также усомнился в том, что страны «Большой семерки» единодушны в своих мнениях. По его словам, разногласия стали особенно видны после последнего интервью федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который слишком много говорил о полном единстве и согласии в G7. Между тем лидеры стран так и не смогли договориться по многим вопросам, включая предложение ограничить импорт золота из России и ввести предельные цены на российскую нефть.