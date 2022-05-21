В США заявили о провале попытки поставить экономику России на колени Аналитик Оуэнс: санкции не поставили на колени экономику России из-за её уникальной роли

Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Американский аналитик Джош Оуэнс заявил, что западные санкции не смогли поставить на колени российскую экономику. Её положение в мире он назвал уникальным в статье, опубликованной порталом OilPrice.

Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, — подчеркнул аналитик.

Оуэнс отметил, что важными для мировой стабильности являются продовольствие и энергоресурсы России. Так, экспорт нефти и газа по рекордным ценам несёт Москве внушительное положительное сальдо торгового баланса.

Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортёра и энергоресурсов, и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву, — считает аналитик.

Мощный приток иностранной валюты России обеспечивают прочные торговые отношения с Китаем и Индией. Это, по мнению Оуэнса, позволяет снять все опасения по поводу платежеспособности России.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: США ввели больше всего санкций против России. Он отметил, что после США по числу введённых против Москвы ограничительных мер идут Канада и Швейцария. За ними следуют Великобритания, Евросоюз, Австралия и Япония. Политик назвал эти страны главными виновниками грядущих кризисов во всём мире.