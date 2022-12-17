В США заявили о поражении Украины в конфликте с Россией Полковник США в отставке Блэк: Украина проиграла в конфликте с Россией

Полковник США в отставке, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву в настоящее время нечем восполнять потери в вооруженных силах, сообщает РИА Новости.

Идущее сейчас сражение за Бахмут на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года, — считает Блэк.

Город Бахмут (Артемовск), который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом, через который проходит сеть автомобильных и железных дорог. За него проходят ожесточенные бои.

Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает в Бахмуте, и это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением войны, — подчеркнул отставной полковник.

Блэк признал низкую вероятность того, что Киев продвинется дальше. По его мнению, количество погибших на этом участке фронта украинцев шокирует и восполнить потери Украине будет некем, поэтому война уже проиграна.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Украинский главнокомандующий считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями.