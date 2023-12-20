В США заявили о прогрессе по переговорам о помощи Украине и границе

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На переговорах в Конгрессе США о дальнейшей военной поддержке Украины и ужесточении контроля на южной границе страны наметился прогресс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС. По ее словам, этот факт вдохновляет администрацию президента.

Президент США Джо Байден четко дал понять, что хочет добиться двухпартийной договоренности по этому вопросу и что безопасность границ, безусловно, важна. Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлен переговорами, на которых мы видим прогресс, — заявила Карин Жан-Пьер.

Напомним, что камнем преткновения по выделению помощи Киеву между демократами и республиканцами стало требование последних сначала заняться внутренними проблемами США. В частности, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон заявил, что необходимо в первую очередь защитить собственную границу с Мексикой и лишь после этого заняться «защитой другой страны».

Ранее сообщалось, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря, если не будет принято решение о допфинансировании. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.