В США заявили о приверженности контролю над вооружениями

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Переходные положения стратегии национальной безопасности, распространённые американским Белым домом, утверждают приверженность США контролю над вооружениями и новым договорённостям.

В 24-страничном документе говорится, в частности, что США отведут угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановят авторитет страны как лидера в контроле над вооружениями.

Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией, — сообщается в документе.

Также в стратегическом документе утверждается, что Штаты намерены добиваться новых договорённостей по контролю над вооружениями. Также страна планирует принять меры для сокращения роли ядерного оружия в стратегии нацбезопасности

В то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщил, что президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.