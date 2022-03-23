В США заявили о принятии G7 мер для пресечения обхода санкций против РФ

«Большая семёрка» примет инициативу, направленную на пресечение обхода санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, выдержки приводит ТАСС.

Лидеры США и Евросоюза в рамках этого подхода намерены скоординировать на встрече, которая состоится 24 марта, подходы к КНР в связи с позицией страны по ситуации на Украине. Белый дом отмечает, что США уже в ближайшие месяцы, а не годы начнёт искать возможности нарастить поставки СПГ в Европу.

США не будут публично оглашать те меры, которые коснутся КНР и других стран за возможный обход антироссийских санкций, говорится в сообщении.

Власти США пообещали в четверг, 24 марта, объявить новый пакет санкций против России. Они затронут политических деятелей, бизнесменов, различные организации.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США не станут публиковать список мер против Китая за возможную помощь, которую страна может оказать России в обход санкций.